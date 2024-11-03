В центре Рязани продают квартиру за 50 миллионов

На продажу выставили трёхкомнатную квартиру в центре Рязани, стоимость лота — 50 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«Трёшка» с дизайнерским ремонтом находится на четвёртом этаже ЖК «Легенда Горького». Общая площадь квартиры — 130 кв. м. Кухня занимает 43 кв. м. В объявлении указано, что в квартире высокие потолки, есть лоджия. Санузел совмещён.

Из достоинств автор объявления отмечает то, что квартира расположена в эпицентре городской жизни. Рядом парки, рестораны, главные достопримечательности города.