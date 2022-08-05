В центре Рязани начинается масштабный праздник в честь Дня железнодорожника

В Рязани стартовал масштабный праздник в честь Дня железнодорожника. На Лыбедском бульваре (напротив цирка) уже работают интерактивные площадки, красочные фотозоны.

Установлено более 30 шатров, где можно узнать, как на Московской железной дороге ремонтируют инфраструктуру, организовывают перевозки, занимаются природоохранной деятельностью, медицинским обслуживание.

Желающие могут стать машинистом поезда, проездным диспетчером, электромонтером контактной сети. Помогут в этом современные технологии — VR-тренажеры,

Железнодорожники традиционно начинают свой праздничный день со спорта. С 11 часов на Лыбедском бульваре проходят спортивные состязания для железнодорожников с участием команд, приехавших со всего полигона Московской железной дороги (Тула, Смоленск, Москва, Брянск, Курск, Калуга, Орёл, Рязань).

Праздничная часть мероприятия начнётся в 14.00. Гостей ждёт много музыки и приятных сюрпризов.