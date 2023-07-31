В центре Рязани на исторических зданиях появится подсветка

На исторических зданиях в центре города появится архитектурная подсветка.

Исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артемов провел рабочую встречу, на которой обсудили предварительный перечень зданий на улицах Ленина, Почтовой и Первомайском проспекте, на фасадах которых будет установлена архитектурная подсветка.

Как отмечает пресс-служба администрации, окончательный список работ и зданий будет сформирован с учетом стоимости каждого объекта и общей суммы, предусмотренной грантом Ростуризма.

Также сообщается, что работы пройдут в рамках реализации проекта по внедрению туркода центра города Рязани.