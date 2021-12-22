В Центре «Мой бизнес» прошел вебинар с сотрудниками регионального УФНС России

22 декабря в Центре «Мой бизнес» Рязанской области прошел вебинар с сотрудниками регионального УФНС России.

Вебинар организовало региональное Министерство промышленности для представителей управляющих компаний розничных рынков, предприятий общественного питания, арендаторов торговых мест на рынках.

Основными спикерами мероприятия выступили представители УФНС России и Управления Роспотрепнадзора по Рязанской области.

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На вебинаре обсудили реализацию проектов УФНС России по исключению недобросовестного поведения на розничных рынках и предприятиях общественного питания в части применения контрольно-кассовой техники.

Кроме того, специалисты рассказали участникам о новых требованиях к управляющим компаниям розничных рынков, нарушениях в сфере реализации табачной продукции и других подлежащих обязательной маркировке товаров, административной ответственности за нарушение законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники и профилактике правонарушений в сфере общественного питания.

Запись вебинара можно посмотреть на сайте Центра «Мой бизнес» по ссылке: https://clck.ru/ZVtgv