В центре Ярославля таксист жестоко избил девушку

Накануне ночью на улице Победы в Ярославле произошла драка с участием таксиса и его клиентов, пишет 76.ru.

На кадрах видно, как водитель наносит удары женщине, которая лежит на земле. По словам очевидцев, конфликт спровоцировало ее неадекватное поведение.

Утверждается, что девушка вышла из машины и начала пинать транспортное средство. Ее возлюбленный начал ее уводить, однако таксист полез в драку.

«Да мне плевать кого бить!» – кричал водитель.

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В итоге сначала он несколько раз дал жертве по лицу, после чего она упала. После этого таксист набросился на мужчину. Позже, когда люди уже подошли к пострадавшим, от них очень сильно отдавало алкоголем.