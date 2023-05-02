В Центральной детской библиотеке открылась необычная художественная выставка

В Центральной детской библиотеке города Рязани на Станкозаводской прошло долгожданное открытие персональной художественной выставки картин Юлии Луковской – «Домашние питомцы». Представленные на ней работы не оставили никого равнодушными, ведь собак любят практически все: и взрослые, и дети.

Посетители смогли пообщаться с художницей, познакомиться поближе с её творчеством и биографией, узнать, как именно рождаются картины. Необычность экспозиции в том, что каждая картина снабжена QR-кодом, позволяющим пронаблюдать этапы создания произведения. Помимо портретов собак на выставке представлены яркие и необычные картины, вышитые в технике «гобелен».

Юлия Луковская работает в особенной технике – акварелью по мокрому листу. Это требует концентрации внимания и скорости движения руки. Сложность заключается в том, что выполненную работу уже невозможно исправить и переделать.

Любители живописи и домашних питомцев могут посетить выставку до конца мая, по адресу: улица Станкозаводская, 27, с 10 до 18 часов, вход свободный, суббота – выходной день.

Возрастное ограничение 6+