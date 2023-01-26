Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

В центрах «Мои Документы» Рязанской области расширят меры поддержки участникам СВО и членам их семей

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В центрах «Мои Документы» Рязанской области расширят перечень мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Услуги будут предоставляться комплексно с учётом конкретной жизненной ситуации.

Сейчас для этой категории граждан предоставляется 15 мер поддержки, с 1 февраля добавится ещё 21, – сообщили в минэкономразвития региона.

Участников СВО и членов их семей обслуживают вне очереди, в приоритетном порядке.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 800 11 000 11 и +7 (4912) 55-50-55.

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