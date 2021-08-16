В бывшем здании «Детского мира» в центре Рязани предложили открыть комьюнити-центр

Бренд-урбанист Юлия Напелёнок предложила открыть в бывшем здании «Детского мира» в центре Рязани комьюнити-центр. Об этом она написала в своём аккаунте Instagram.
Девушка выразила сожаление, что сейчас здание пришло в упадок. Она считает, что туда необходимо вернуть «Детский мир» или открыть в нём комьюнити-пространство для подростков и детей. В пример Юлия приводит Москву: там, по её словам, много развлечений и интерактивных образовательных проектов.
При этом урбанист отмечает: в Рязани есть детские хобби-центры. Это киношколы, детские фотоклубы, школа юного блогера.
Но для начала, по мнению девушки, в порядок необходимо привести само здание.