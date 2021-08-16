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Понедельник, 16 августа, 2021
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В бывшем здании «Детского мира» в центре Рязани предложили открыть комьюнити-центр

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В бывшем здании «Детского мира» в центре Рязани предложили открыть комьюнити-центр
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Бренд-урбанист Юлия Напелёнок предложила открыть в бывшем здании «Детского мира» в центре Рязани комьюнити-центр. Об этом она написала в своём аккаунте Instagram.

Девушка выразила сожаление, что сейчас здание пришло в упадок. Она считает, что туда необходимо вернуть «Детский мир» или открыть в нём комьюнити-пространство для подростков и детей. В пример Юлия приводит Москву: там, по её словам, много развлечений и интерактивных образовательных проектов.

Так почему бы для маленьких рязанцев не сделать такое же сказочное место, где дети бы могли погрузиться в атмосферу своих любимых мультгероев, поиграть в игрушки перед покупкой, поучаствовать в мастер-классах и прочее? – пишет она.

При этом урбанист отмечает: в Рязани есть детские хобби-центры. Это киношколы, детские фотоклубы, школа юного блогера.

Но не все дети стремятся стать блогерами. Поэтому в ЦДМ также можно было бы открыть образовательный детский проект с привлечением молодых преподавателей или студентов, тем самым школьники могли бы в интересной и современной форме познавать мир науки, — считает Юлия.

Но для начала, по мнению девушки, в порядок необходимо привести само здание.

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