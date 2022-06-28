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Вторник, 28 июня, 2022

В бывшем к/т «Родина» может появиться молодёжный центр

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Татьяна Проводина

В бывшем к/т «Родина» может появиться молодёжный центр

School фото создан(а) standret - ru.freepik.com

С просьбой об использовании здания бывшего кинотеатра к Павлу Малкову накануне обратились представители детских и молодёжных общественных объединений региона. Врио губернатора в ближайшее время планирует осмотреть здание. Об этом сообщает сайт областного правительства.

Также на встрече прозвучало предложение распространить городскую социальную программу «Забота» на студентов. Они могли бы получать товары и услуги со скидкой.

Павел Малков поручил подготовить общий список предложений от молодёжных организаций. Решать вопросы врио губернатора намерен вместе с молодёжью.

Павел Малков: «Система молодёжных организаций – один из краеугольных камней, на которых стоит государство»

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