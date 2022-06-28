В бывшем к/т «Родина» может появиться молодёжный центр

С просьбой об использовании здания бывшего кинотеатра к Павлу Малкову накануне обратились представители детских и молодёжных общественных объединений региона. Врио губернатора в ближайшее время планирует осмотреть здание. Об этом сообщает сайт областного правительства.

Также на встрече прозвучало предложение распространить городскую социальную программу «Забота» на студентов. Они могли бы получать товары и услуги со скидкой.

Павел Малков поручил подготовить общий список предложений от молодёжных организаций. Решать вопросы врио губернатора намерен вместе с молодёжью.