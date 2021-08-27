24.6 C
Рязань
Пятница, 27 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Бурятии мужчина убил и сжег трех человек  

Елена Лобанова
В Бурятии мужчина убил и сжег трех человек  

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Бурятии 32-летний мужчина убил и сжег трех человек. Все из-за того, что ему отказали дать выпивку, чтобы опохмелиться. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Все произошло 21 апреля 2021 года. Тогда спасатели получили информацию о возгорании в квартире в поселке Каменск Кабанского района. В ходе тушения пожара внутри жилища обнаружили тела двух женщин 61 и 68 лет и 42-летнего мужчины. У пенсионерок были следы ножевых ранений и тупых травм. А третий погибший, как выяснила экспертиза, задохнулся продуктами горения. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего местного жителя. 

Выяснилось, что накануне преступления он целый день пил алкоголь. А на следующий день отправился к знакомой-пенсионерке и попросил у нее опохмелиться. 

— Женщина пустила его в квартиру, но в просьбе отказала. Во время разговора между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес множество ударов в живот и шею хозяйке квартиры. После он схватил молоток и несколько раз ударил женщину, — говорится в сообщении. 

В это время в квартиру зашла пожилая соседка. Злоумышленник заметил неожиданного свидетеля и с силой ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. 

— Обвиняемый отволок их тела в зал, где на диване увидел спавшего незнакомого мужчину – еще одного соседа. Осмотрев жилище, злоумышленник нашел бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею тела покойных и предметы мебели, после чего поджег, понимая, что в пожаре также погибнет спавший незнакомец, — рассказали следователи. 

После мужчина скрылся с места преступления. На следующий день он совершил разбойное нападение на местного жителя и похитил его имущество.

Мужчину задержали. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]