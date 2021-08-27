В Бурятии мужчина убил и сжег трех человек  

В Бурятии 32-летний мужчина убил и сжег трех человек. Все из-за того, что ему отказали дать выпивку, чтобы опохмелиться. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Все произошло 21 апреля 2021 года. Тогда спасатели получили информацию о возгорании в квартире в поселке Каменск Кабанского района. В ходе тушения пожара внутри жилища обнаружили тела двух женщин 61 и 68 лет и 42-летнего мужчины. У пенсионерок были следы ножевых ранений и тупых травм. А третий погибший, как выяснила экспертиза, задохнулся продуктами горения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего местного жителя.

Выяснилось, что накануне преступления он целый день пил алкоголь. А на следующий день отправился к знакомой-пенсионерке и попросил у нее опохмелиться.

— Женщина пустила его в квартиру, но в просьбе отказала. Во время разговора между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес множество ударов в живот и шею хозяйке квартиры. После он схватил молоток и несколько раз ударил женщину, — говорится в сообщении.

В это время в квартиру зашла пожилая соседка. Злоумышленник заметил неожиданного свидетеля и с силой ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

— Обвиняемый отволок их тела в зал, где на диване увидел спавшего незнакомого мужчину – еще одного соседа. Осмотрев жилище, злоумышленник нашел бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею тела покойных и предметы мебели, после чего поджег, понимая, что в пожаре также погибнет спавший незнакомец, — рассказали следователи.

После мужчина скрылся с места преступления. На следующий день он совершил разбойное нападение на местного жителя и похитил его имущество.

Мужчину задержали.