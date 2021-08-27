В Бурятии мужчина убил и сжег трех человек  

В Бурятии 32-летний мужчина убил и сжег трех человек. Все из-за того, что ему отказали дать выпивку, чтобы опохмелиться. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Все произошло 21 апреля 2021 года. Тогда спасатели получили информацию о возгорании в квартире в поселке Каменск Кабанского района. В ходе тушения пожара внутри жилища обнаружили тела двух женщин 61 и 68 лет и 42-летнего мужчины. У пенсионерок были следы ножевых ранений и тупых травм. А третий погибший, как выяснила экспертиза, задохнулся продуктами горения.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего местного жителя.
Выяснилось, что накануне преступления он целый день пил алкоголь. А на следующий день отправился к знакомой-пенсионерке и попросил у нее опохмелиться.
В это время в квартиру зашла пожилая соседка. Злоумышленник заметил неожиданного свидетеля и с силой ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
После мужчина скрылся с места преступления. На следующий день он совершил разбойное нападение на местного жителя и похитил его имущество.
Мужчину задержали.