В Бурятии пьяный гонщик перевернулся и прокатился на крыше мимо поста ДПС

В Бурятии нетрезвый водитель чуть не сгорел заживо, перевернувшись на своём авто. Видео появилось в Телеграм канале Mash.

46-летний владелец «Тойоты» после пары выпитых стопок решил погонять по ночным дорогам. В Сотниково руль перестал его слушаться. Иномарка врезалась в препятствие, опрокинулась на крышу, проскользила по асфальту, а затем загорелась.

Всё случилось прямо возле поста ГИБДД. Инспекторы бросились на помощь и вытащили водителя. Мужчина отделался ссадинами, царапинами и лёгким испугом.