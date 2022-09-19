Понедельник, 19 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Бурятии пьяный гонщик перевернулся и прокатился на крыше мимо поста ДПС

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Скриншот из видео в Телеграм канале Mash

В Бурятии нетрезвый водитель чуть не сгорел заживо, перевернувшись на своём авто. Видео появилось в Телеграм канале Mash.

46-летний владелец «Тойоты» после пары выпитых стопок решил погонять по ночным дорогам. В Сотниково руль перестал его слушаться. Иномарка врезалась в препятствие, опрокинулась на крышу, проскользила по асфальту, а затем загорелась.

Всё случилось прямо возле поста ГИБДД. Инспекторы бросились на помощь и вытащили водителя. Мужчина отделался ссадинами, царапинами и лёгким испугом.

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