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Вторник, 28 декабря, 2021
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В Бурятии отец и сын расчленили женщину

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летней женщины в одном из домов Северобайкальска, пишет КП.

Инцидент произошел вечером, 26 декабря. По предварительной версии, отец и сын убили и расчленили жертву. После этого они вынесли окровавленный мешок во двор и погрузили в багажник автомобиля.

Свидетелем действа оказалась местная жительница, которая вызвала полицию. Дорожные инспекторы успели блокировать машину, открыли мешок и увидели в нем человеческие останки.

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Точные причины ее гибели установит судебно-медицинская экспертиза. На момент задержания отец и сын находятся в сильном алкогольном опьянении. В их квартире под ванной нашли топор и два ножа.

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