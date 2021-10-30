В Брянске депутата Павлова обвинили в сексизме

Вступившая в должность заместителя губернатора Брянской области Ирина Агафонова обвинила депутата Константина Павлова в сексизме, пишут Брянские новости.

На сессии областной думы парламентарии одобрили ее кандидатуру. Павлов спросил о планах чиновницы по борьбе с безработицей на селе. В ответ она попросила спикера проявлять уважение к женщинам.

«Вы даже не смотрите мне в глаза, когда задаете вопрос. Читаете что-то заранее подготовленное», – отметила Агафонова.

По ее словам, без женщин в стране ничего не решится. При этом, как считает Агафонова, если их будет большинство в законодательных органах, то жизнь улучшится.