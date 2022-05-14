В Брянске с треском провалилась затея с приютом для собак

Журналисты портала Брянские новости пришли к выводу о провале дорогой затеи с приютом для собак в областном центре.

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В статье подчеркивается, что в Брянске становится все больше стай бродячих животных, и проблема не решается.

В городе так и не появился большой приют, который собираются построить уже около двадцати лет. За это время искусаны десятки тысяч людей, некоторых брянцев собаки загрызли.

Существующий приют работает, однако через десять дней псов отпускают из него на улицу. Вакцинированные и чипированные псы также могут набрасываться на людей.

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Автор пришли к выводу, что без изменения назначения приюта его содержание останется бессмысленным.