В Борках рухнула водонапорная башня. Обрушение было подконтрольным и запланированным

18 декабря последнее капитальное строение, оставшееся от рязанского шпалопропиточного завода, было выведено из эксплуатации.

Большая водонапорная башня высотой 32 метра долгое время была ориентиром для уровня высоты будущих зданий. Эксперты и застройщик ориентировались на высоту башни при решении вопроса об оптимальном уровне высоты домов. После принятия решения необходимость в объекте прекратилась. Наследию прошлого предстоит освободить территорию для проведения подготовительных к строительству работ.

В целях сохранения памяти об истории создания района объект прошлого ожидает частичная реинкарнация. Застройщик обдумывает возможность символически использовать часть кирпичей башни для въездной группы будущего проекта.

В работах по демонтажу водонапорной башни на территории будущего проекта «Окская стрелка» принимали участие строители и механизаторы застройщика. Общее количество задействованных специалистов составило – 10 человек. Время демонтажа составило 2,5 часа.

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