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В Борках рухнула водонапорная башня. Обрушение было подконтрольным и запланированным

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18 декабря последнее капитальное строение, оставшееся от рязанского шпалопропиточного завода, было выведено из эксплуатации.

Большая водонапорная башня высотой 32 метра долгое время была ориентиром для уровня высоты будущих зданий. Эксперты и застройщик ориентировались на высоту башни при решении вопроса об оптимальном уровне высоты домов. После принятия решения необходимость в объекте прекратилась. Наследию прошлого предстоит освободить территорию для проведения подготовительных к строительству работ.

В целях сохранения памяти об истории создания района объект прошлого ожидает частичная реинкарнация. Застройщик обдумывает возможность символически использовать часть кирпичей башни для въездной группы будущего проекта.

В работах по демонтажу водонапорной башни на территории будущего проекта «Окская стрелка» принимали участие строители и механизаторы застройщика. Общее количество задействованных специалистов составило – 10 человек. Время демонтажа составило 2,5 часа.

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