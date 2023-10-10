В большей части объектов Рязанской области запустили отопление

Большая часть социальных и жилых объектов региона подключены к теплу. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании правительства 10 октября.

Министр ТЭК и ЖКХ региона Артем Уворвихвост и и.о. мэра Рязани Виталий Артемов доложили Павлу Малкову, как в области проходит подключение к теплоснабжению объектов жилого фонда и социальной сферы.

Глава региона, давая оценку работе по запуску отопления, подчеркнул, что она идет по плану, и большую часть объектов к теплу уже подключили.

Мы все понимаем, что коммунальное хозяйство – это достаточно сложная система. Где есть какие-то точечные проблемы, небольшие сбои, которые неизбежны, они очень оперативно решаются и исправляются, — передает слова Малкова пресс-служба регионального правительства.

Губернатор отметил, что регион уверенно входит в отопительный сезон, и дал поручение главам муниципалитетов держать на постоянном контроле ход отопительного сезона, а также вопросы начислений платы за ЖКУ.