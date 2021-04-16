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Пятница, 16 апреля, 2021
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В больнице имени Семашко помогли рязанцу с «выпиранием» глаза

7info
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В начале апреля врачи ОКБ им. Н. А. Семашко столкнулись со сложным и редким заболеванием. Для постановки диагноза пациенту понадобилось привлечение специалистов нескольких отделений. В результате состоялась экстренная операция, улучшившая состояние больного, сообщила пресс-служба рязанской клиники. 

К врачу кабинета неотложной офтальмологической помощи обратился мужчина 55 лет с жалобами на боли в области верхней челюсти и «выпирание» левого глаза. Боли начались после удаления двух кариозных зубов. 

До этого его уже обследовали в двух медицинских учреждениях Коломны и Рязани. Специалисты исключили нарушение мозгового кровообращения и онкологическую патологию и направили больного на консультацию в ОКБ им. Н. А. Семашко.

Врач травмпункта заподозрил сложную сочетанную патологию. Потребовались консультации офтальмохирурга и оториноларинголога. В результате осмотра специалистов и дополнительного рентгеновского обследования был поставлен предварительный диагноз –  обострение хронического одонтогенного гнойного гайморита слева, осложненного абсцессом (под вопросом) левой орбиты. Срочную операцию провели совместно оториноларингологи и офтальмологи. Для врачебной практики этот случай довольно редкий – одонтогенный синусит, осложненный воспалительным процессом орбиты.

После операции больному стало лучше, он готовится к выписке. 

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