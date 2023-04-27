В бюджет Рязани внесены изменения

Решение о внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2023 год и на плановый период 2023 и 2025 годов принято на заседании Рязанской городской Думы.

Доходы и расходы городской казны на 2023 год увеличены на общую сумму 574, 4 млн. руб. При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов вырос на 728, 9 млн. руб., в том числе на:

— благоустройство общественных территорий — 150 млн. руб.;

— ремонт дорог — 77, 3 млн. руб.;

— обеспечение жилыми помещениями детей-сирот — 34, 5 млн. руб.;

— организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов

— 29 млн. руб.;

— модернизацию МБУДО «Детская школа искусств № 5» — 23, 6 млн. руб.;

— переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 22, 6 млн. руб.;

— создание модельных библиотек в библиотеке-филиале № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» и библиотеке-филиале № 10 МБУК «ЦСБД города Рязани — 10 млн. руб. и др.

Объем ассигнований дорожного фонда на 2023 год увеличивается на 836, 2 млн. руб.