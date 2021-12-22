В бюджет Рязани на 2021 год внесут изменения

Вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассмотрен на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Как следовало из представленной информации, доходы и расходы бюджета города Рязани на 2021 год увеличиваются на общую сумму 451 млн. 939 тыс. рублей. При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличивается на 480 млн. 673 тыс. рублей, в том числе на:

— строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в районе Кальное — 261 млн. 360 тыс. рублей;

Реклама

— организацию получения общедоступного бесплатного дошкольного и общего образования — 111 млн. 339 тыс. рублей;

— повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации — 65 млн. 126 тыс. рублей;

— обеспечение жилыми помещениями детей-сирот — 10 млн. 899 тыс. рублей;

— модернизацию светофорных объектов — 9 млн. 585 тыс. рублей;

— ремонт дорог — 7 млн. 790 тыс. рублей;

— создание модельных библиотек — 5 млн. рублей;

— ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство — 3 млн. 827 тыс. рублей;

— организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов — 2 млн. 643 тыс. рублей;

— финансовое обеспечение получения общего и дошкольного образования в частных школах и детских садах — 2 млн. 032 тыс. рублей;

— проведение обследования персонала организаций отдыха детей и их оздоровления на COVID-19 — 748 тыс. рублей;

— комплектование книжных фондов муниципальных библиотек — 319 тыс. рублей.

Кроме того, доходы и расходы бюджета на 2022 год увеличиваются на 17 млн. рублей за счет субсидий из вышестоящих бюджетов на ремонт дорог.

За счет дополнительно полученных сверх предусмотренных кассовым планом поступлений налоговых доходов в сумме 74 млн. 604 тыс. рублей планируется, в частности, выделить 22 млн. рублей на приобретение спецтехники МБУ «ДБГ». Вопрос вынесен на заседание Рязанской городской Думы.