В библиотеке имени С. А. Есенина прошёл фестиваль «Рязанская книга»

Во вторник, 17 мая в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина прошел первый городской открытый фестиваль «Рязанская книга».

С 10 утра и до самого позднего вечера библиотека жила, бурлила людьми. Присутствовали не только рязанцы — на фестиваль приезжали гости из Москвы, из разных районов области. Это — писатели, читатели, книгоиздатели.

В холле библиотеки организовали ярмарку-продажу книг рязанских издательств и рязанских авторов. Одновременно в библиотечных залах проходили различные презентации.

Музыкальный альбом «Русский Донбасс» презентовал композитор Александр Трушин. Как профессиональный военный, моряк, капитан 2 ранга, Александр Сергеевич рассказал молодежи о положении на Донбассе, куда он ездил последние годы с концертами, показал клипы на свои песни.

Многие в зале плакали, смотря на экран.

Заведующий кафедрой истории РГУ имени С. А. Есенина, военный историк Александр Агарев представил свою книгу о маршалах СССР, родившихся на рязанской земле: Бирюзове, Прошлякове, Борзове и Мерецкове.

На этой встрече также присутствовали студенты и старшеклассники. А для малышей выступила детский писатель Рязани Татьяна Суляева, а также представители рязанской областной детской библиотеки рассказали младшим школьникам о писателе, родившемся в Сапожковском районе Анатолии Минаеве (1924-2008), ветеране Великой Отечественной, придумавшем советским детям планету счастливого взросления. Анатолий Васильевич долго работал в журнале «Мурзилка», «Союзмультфильме», газете «Пионерская правда».

Горьковка тоже приняла активное участие в книжном фестивале Рязани. Историк и краевед Николай Попов прочитал лекцию о выдающемся мореплавателе и мемуаристе Головнине, сотрудники библиотеки рассказали о уникальной библиотеке семьи Головниных. Вспомнили на фестивале и про рязанскую писательницу 19 века Надежду Хвощинскую, 100-летний юбилей которой хотели отметить в этом году, но в связи со страстью писательницы к убавлению возраста и изменению своих метрических данных, краеведы пока в поиске решения этой литературоведческой задачи.

Не только военные темы и темы рязанской старины прозвучали на фестивале. Целых два больших литературных концерта-марафона прошли в библиотеке в течение пяти часов. На одном читали стихи и представляли свои сборники поэты-любители Рязани, в другом участвовали поэты-профессионалы, состоящие в Союзе писателей России. Зрители пришли на известные имена города: Константин Паскаль, Нурислан Ибрагимов, Татьяна Бочарова, Марина Цветкова, Раиса Купавская и другие.

Молодые поэты тоже выступили на концерте «Литературная провинция» — Ася Рэйрбах, Ольга Маслова, Дмитрий Лутонин, а также барды Маргарита Хитрова, Евгений Сапфиров, Ольга и Игорь Лущинские.

«Литературная провинция» — так будет называться новый зал в библиотеке-филиале № 9 Централизованной библиотечной системы Рязани. Зал, где будет собрана прекрасная литература рязанского края.