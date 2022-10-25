В белгородской школе опровергли необходимость забирать документы при отъезде

Директор школы №21 Марина Галкина опровергла информацию о необходимости забирать документы при отъезде семьи из Белгорода, пишет Бел.Ру.

Ранее сообщалось, что белгородцам стали поступать SMS-сообщения с таким требованием. В письмах утверждалось, что при возвращении в город учеников примут обратно.

«Я документы никому не выдавала, никто из родителей ко мне не обращался с просьбой выдать документ, никого я к этому не призывала. И зачем это делать, если идет дистанционное обучение?» – задалась вопросом Галкина.

В учебных заведениях региона приняли решение продлить дистанционное обучение до 1 декабря.

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