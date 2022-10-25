Вторник, 25 октября, 2022
powder

В белгородской школе опровергли необходимость забирать документы при отъезде

На главнуюНовости мира
Background фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

Директор школы №21 Марина Галкина опровергла информацию о необходимости забирать документы при отъезде семьи из Белгорода, пишет Бел.Ру.

Ранее сообщалось, что белгородцам стали поступать SMS-сообщения с таким требованием. В письмах утверждалось, что при возвращении в город учеников примут обратно.

«Я документы никому не выдавала, никто из родителей ко мне не обращался с просьбой выдать документ, никого я к этому не призывала. И зачем это делать, если идет дистанционное обучение?» – задалась вопросом Галкина.

В учебных заведениях региона приняли решение продлить дистанционное обучение до 1 декабря.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/