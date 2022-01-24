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Понедельник, 24 января, 2022
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В Белгородской области закрыли уголовное дело на мужчину, который съел собаку

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В Губкине полицейские закрыли уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняли в жестоком обращении с животным, передает Фонарь.

Инцидент произошел в июле прошлого года. По предварительной версии, злоумышленник ударил молотком собаку, после чего разделал ее и съел. Убийство на камеру снимал его приятель.

Однако, как сообщает СМИ, полицейские не нашли состава преступления в действиях мужчины. Прокуратура проверит законность и обоснованность этого решения.

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Сообщается, что у белгородца есть судимость, он состоит на учете у нарколога.

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