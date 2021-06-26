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Суббота, 26 июня, 2021
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В Белгородской области появилась первая зона, куда будут пускать по QR-коду

Никита Брыкин
В Белгородской области появилась первая зона, куда будут пускать по QR-коду
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В торговом центре «Боше» в Старом Осколе сообщили, что будут пускать только вакцинированных граждан, а также тех, кто переболел коронавирусом, пишет портал «Бел.Ру».

Подчеркивается, что на фуд-корт и развлекательные площадки ТЦ будут запускать по QR-коду сертификата вакцинации.

Также жители Старого Оскола могут сделать запись в электронной медкарте на «Госуслугах» о перенесенной болезни или же прикрепить результаты отрицательного ПЦР-теста.

Отметим, что нововведения не распространяются на несовершеннолетних посетителей.

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