В Белгородской области появилась первая зона, куда будут пускать по QR-коду

В торговом центре «Боше» в Старом Осколе сообщили, что будут пускать только вакцинированных граждан, а также тех, кто переболел коронавирусом, пишет портал «Бел.Ру».
Подчеркивается, что на фуд-корт и развлекательные площадки ТЦ будут запускать по QR-коду сертификата вакцинации.
Также жители Старого Оскола могут сделать запись в электронной медкарте на «Госуслугах» о перенесенной болезни или же прикрепить результаты отрицательного ПЦР-теста.
Отметим, что нововведения не распространяются на несовершеннолетних посетителей.