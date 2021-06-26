В Белгородской области появилась первая зона, куда будут пускать по QR-коду

- Advertisement -

В торговом центре «Боше» в Старом Осколе сообщили, что будут пускать только вакцинированных граждан, а также тех, кто переболел коронавирусом, пишет портал «Бел.Ру».

Подчеркивается, что на фуд-корт и развлекательные площадки ТЦ будут запускать по QR-коду сертификата вакцинации.

Также жители Старого Оскола могут сделать запись в электронной медкарте на «Госуслугах» о перенесенной болезни или же прикрепить результаты отрицательного ПЦР-теста.

Отметим, что нововведения не распространяются на несовершеннолетних посетителей.