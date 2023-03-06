В Белгородской области отряды теробороны патрулируют улицы

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что отряды теробороны уже несколько дней патрулируют улицы в населенных пунктах Белгородской области, сообщил «Бел.Ру».

По его словам, в этом им помогают сотрудники полиции.

«Проверяют документы, следят за правопорядком. Я хотел сказать большие слова благодарности этим мужественным людям», – подчеркнул Гладков.

Глава региона похвалил белгородцев, которые днем работают, а вечером встают на защиту своей родной земли.