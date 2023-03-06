Понедельник, 6 марта, 2023
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В Белгородской области отряды теробороны патрулируют улицы

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Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что отряды теробороны уже несколько дней патрулируют улицы в населенных пунктах Белгородской области, сообщил «Бел.Ру».

По его словам, в этом им помогают сотрудники полиции.

«Проверяют документы, следят за правопорядком. Я хотел сказать большие слова благодарности этим мужественным людям», – подчеркнул Гладков.

Глава региона похвалил белгородцев, которые днем работают, а вечером встают на защиту своей родной земли.

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