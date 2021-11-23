В Белгороде жалуются на чужие диагнозы в электронных медкартах

Жители Белгорода пожаловались, что в их электронных медицинских картах прописаны диагнозы, которых у них никогда не было, пишет портал Go31.ru.

Женщина по имени Елена рассказала, что давно не болела. Однако, зайдя в личный кабинет, она увидела, что у нее выявили гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности.

Также жительница областного центра увидела графики приема и ряд анализов и исследований. Теперь она не знает, как доказать, что врача не посещала, если медкарта говорит об обратном.

Горожанка по имени Татьяна столкнулась с такой же проблемой. Она всю жизнь прожила в Белгороде, однако внезапно решила лечиться в амбулатории поселка Пролетарский после сложного перелома. Также ей якобы сделали операцию на позвоночнике.