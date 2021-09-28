В Белгороде вандалы изрисовали обновленный переход у БелГУ

Неизвестные изрисовали обновленный подземный переход возле НИУ «БелГУ» в областном центре, рассказали в группе «Белгород – это интересно» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по опубликованным в Сети фотографиям, вандалы исписали маркерами потолок.

«Ремня бы им за такое», – написал автор публикации.

В комментариях белгородцы предложили установить камеры для фиксации нарушений и выписывать за них крупные денежные штрафы.

Примечательно, что переход был открыт в начале сентября. На его стенах появились картины с ландшафтами региона, полотно сделали антивандальным.