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Вторник, 28 сентября, 2021
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В Белгороде вандалы изрисовали обновленный переход у БелГУ

Никита Брыкин
В Белгороде вандалы изрисовали обновленный переход у БелГУ

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Неизвестные изрисовали обновленный подземный переход возле НИУ «БелГУ» в областном центре, рассказали в группе «Белгород – это интересно» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по опубликованным в Сети фотографиям, вандалы исписали маркерами потолок.

«Ремня бы им за такое», – написал автор публикации.

В комментариях белгородцы предложили установить камеры для фиксации нарушений и выписывать за них крупные денежные штрафы.

Примечательно, что переход был открыт в начале сентября. На его стенах появились картины с ландшафтами региона, полотно сделали антивандальным.

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