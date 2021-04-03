В Белгороде сотрудник автосервиса продал на запчасти чужую машину

Расследуется уголовное дело в отношении сотрудника автосервиса в Белгороде, который подозревается в присвоении чужого автомобиля, пишет «МОЁ! Белгород».

Сообщается, что к 39-летнему злоумышленнику в декабре 2019 года обратился 41-летний автовладелец. Он попросил покрасить его иномарку «Skoda Fabia» и перевел за работу 45 тысяч рублей.

Однако сотрудник автосервиса под разными предлогами не возвращал хозяину транспортное средство. Вскоре мужчина перестал выходить на связь.

Выяснилось, что мужчина успел продать авто за 160 тысяч рублей на запчасти. Ему грозит до 5 лет заключения.