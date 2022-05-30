В Белгороде прокомментировали информацию о проникновении диверсантов с Украины

Телеграм-канал «Война с фейками. Белгород» назвал ложной информацию о проникновении на диверсантов из Украины на территорию региона.

Ранее об этом сообщалось в группе «Институт пограничной службы Белоруссии» во «ВКонтакте». При этом там ссылались на «пограничную службу Белгородской области». Выяснилось, что сообщество было взломано.

«Пограничной службы Белгородской области не существует. Есть Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям», – говорится в сообщении.

Белгородцев призывают доверять информации только из официальных источников.