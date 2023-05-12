В Белгороде представили фирменный стиль формы санатория «Бригантина «Белогорье»

Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову показали элементы фирменного стиля одежды для детей младшей группы и для вожатых санатория «Бригантина «Белогорье». Об этом сообщил сайт правительства региона.
В элементах одежды также используется символика лагеря и Белгородской области. Одежда произведена из натуральных тканей. Рассчитана на разные сезоны.
Над разработкой вариантов повседневной и парадной формы трудилась детская дирекция проекта «Время 31-х».
По словам Гладкова, во время общения с ребятами поступили предложения: заменить юбки на удобные шорты, отказаться от кепок для вожатых в пользу панамок.