В Белгороде представили фирменный стиль формы санатория «Бригантина «Белогорье»

Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову показали элементы фирменного стиля одежды для детей младшей группы и для вожатых санатория «Бригантина «Белогорье». Об этом сообщил сайт правительства региона.

— В цветовой гамме фирменного стиля преобладают тёмно-синий, синий, голубой, красный и белые цвета, — говорится в сообщении.

В элементах одежды также используется символика лагеря и Белгородской области. Одежда произведена из натуральных тканей. Рассчитана на разные сезоны.

Над разработкой вариантов повседневной и парадной формы трудилась детская дирекция проекта «Время 31-х».

По словам Гладкова, во время общения с ребятами поступили предложения: заменить юбки на удобные шорты, отказаться от кепок для вожатых в пользу панамок.

— Если успеем, то проработаем отдельную цветовую гамму для вожатых, чтобы они выделялись в толпе, — цитирует губернатора пресс-служба правительства Белгородской области.