В Белгороде грабитель помылся и лег спать на месте преступления

Сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Белгорода, который устроил странное ограбление, пишет Мое Онлайн.

Сообщается, что горожанин услышал в подъезде телефонный разговор, в котором мужчина рассказал, что оставит в почтовом ящике ключи от входной двери.

Злоумышленник воспользовался этой информацией и проник в чужую квартиру. Первым делом он почему-то принял душ. После этого непрошенный гость снял со стены телевизор и отнес его на продажу, после чего вернулся и лег спать на месте преступления.

Белгородца разбудила женщина, которая пришла убрать квартиру. За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.