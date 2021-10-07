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Четверг, 7 октября, 2021
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В Башкирии пропавший рыбак погиб при неизвестных обстоятельствах

Александр Ильин
В Башкирии пропавший рыбак погиб при неизвестных обстоятельствах

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В Республике Башкортостан обнаружили тело пропавшего несколько дней назад 48-летнего рыбака, который погиб при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает ИА «Башинформ». 

Известно, что мужчина исчез 4 октября. Он вместе с друзьями отправился рыбачить на реку Белую. Взяв надувную лодку, мужчина уплыл и не вернулся. 

Друзья попытались отыскать его, но безуспешно. На следующий день супруга пропавшего написала заявление в полицию, сообщив, что последний раз его видели в 14:00. 

Тело рыбака удалось обнаружить в 5 км. от места пропажи. Он лежал на берегу возле лодки, признаки утопления отсутствовали. 

Обстоятельства инцидента выясняются. 

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