В Башкирии пропавший рыбак погиб при неизвестных обстоятельствах

В Республике Башкортостан обнаружили тело пропавшего несколько дней назад 48-летнего рыбака, который погиб при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Известно, что мужчина исчез 4 октября. Он вместе с друзьями отправился рыбачить на реку Белую. Взяв надувную лодку, мужчина уплыл и не вернулся.

Друзья попытались отыскать его, но безуспешно. На следующий день супруга пропавшего написала заявление в полицию, сообщив, что последний раз его видели в 14:00.

Тело рыбака удалось обнаружить в 5 км. от места пропажи. Он лежал на берегу возле лодки, признаки утопления отсутствовали.

Обстоятельства инцидента выясняются.