В Башкирии 7 февраля простятся с погибшим во время СВО Александром Швецовым

Во вторник, 7 февраля, в 12.00 у Дворца культуры города Мелеуз республики Башкирия начнётся прощание с погибшим во время специальной военной операции земляком Александром Швецовым. Об этом написал ВКонтакте глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов.

Швецову было 33 года. Он закончил гимназию №3, затем с отличием Казанское высшее артиллерийское командное училище (военный институт) имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова. В 2021 году офицера назначили командиром гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона Кантемировской дивизии.

В зоне СВО Швецов находился с 24 февраля 2022 года, служил в ДНР и ЛНР. Имеет награды за службу в Сирии.