Четверг, 12 сентября, 2024

В Барнаульском санатории избили 5-летнюю сироту

Автор: 7info7

Опубликовано

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В Барнауле начато уголовное дело в связи с жестоким обращением с 5-летней девочкой-сиротой в туберкулезном санатории, сообщает региональное управление Следкома.

Ранее прокуратура, Следственный комитет и министерство здравоохранения региона начали проверки после публикации видео в социальных сетях, где женщина в белом халате агрессивно общается с малышкой, бьет ее и тянет за волосы.

По итогам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ, трактующей ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следственные органы установили, что в феврале 2024 года один из сотрудников детского туберкулезного санатория применил жесткие меры к пятилетней девочке, которая находится в учреждении как воспитанница центра для сирот.

Следственный комитет также отметил, что проводится расследование в отношении сотрудников санатория по еще одному случаю, связанному с жалобой жительницы региона на небрежное обращение с ее несовершеннолетним сыном.

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