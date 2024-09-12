В Барнаульском санатории избили 5-летнюю сироту

В Барнауле начато уголовное дело в связи с жестоким обращением с 5-летней девочкой-сиротой в туберкулезном санатории, сообщает региональное управление Следкома.

Ранее прокуратура, Следственный комитет и министерство здравоохранения региона начали проверки после публикации видео в социальных сетях, где женщина в белом халате агрессивно общается с малышкой, бьет ее и тянет за волосы.

По итогам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ, трактующей ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следственные органы установили, что в феврале 2024 года один из сотрудников детского туберкулезного санатория применил жесткие меры к пятилетней девочке, которая находится в учреждении как воспитанница центра для сирот.

Следственный комитет также отметил, что проводится расследование в отношении сотрудников санатория по еще одному случаю, связанному с жалобой жительницы региона на небрежное обращение с ее несовершеннолетним сыном.