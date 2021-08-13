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Пятница, 13 августа, 2021
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В Балтийске москвич утонул, спасая женщину

Кристина Белова
В Балтийске москвич утонул, спасая женщину
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В Балтийске 12 августа утонул москвич. Мужчина бросился спасать женщину, но не смог справиться с сильными волнами. 

По предварительным данным, отдыхающая начала тонуть во время купания. Чтобы помочь ей, люди начали выстраиваться в цепочку. Так они планировали вытащить ее на берег. Но сильные волны начали затаскивать в море других людей. Среди них был и 54-летний житель Москвы. 

Позже нашли его тело. Следователи сейчас выясняют все подробности случившегося, сообщает следственный комитет по Калининградской области.

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