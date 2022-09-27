В Балашихе взяли под охрану школу после сообщения об атаке

Полиция срочно взяла под охрану школу в Балашихе. Причиной стало сообщение от «друга» стрелка из Ижевска, который заявил о готовящемся нападении. Об этом говорится в Telegram канале Baza.
Утром 27 сентября замдиректору школы №14 в Балашихе в Telegram пришло сообщение от незнакомого человека, который представился другом Артёма Казанцева. В сообщении говорилось, что теперь жертв будет больше, так как в школе заложено 6 килограммов тротила.
Неизвестный прикрепил фото автомата, гранаты и взрывчатки.
Видимо, имеется в виду неонацистская террористическая организация. Неизвестный написал, что у руководства школы есть 25 минут на обезвреживание.
В школу вызвали полицию и пожарных. Подозрительных предметов в учебном заведении не нашли, однако до конца дня школу взяли под охрану.
Официально эту информацию пока не прокомментировали.