В Балашихе взяли под охрану школу после сообщения об атаке

Полиция срочно взяла под охрану школу в Балашихе. Причиной стало сообщение от «друга» стрелка из Ижевска, который заявил о готовящемся нападении. Об этом говорится в Telegram канале Baza.

Утром 27 сентября замдиректору школы №14 в Балашихе в Telegram пришло сообщение от незнакомого человека, который представился другом Артёма Казанцева. В сообщении говорилось, что теперь жертв будет больше, так как в школе заложено 6 килограммов тротила.

Неизвестный прикрепил фото автомата, гранаты и взрывчатки.

«МКУ готова на всё ради ваших трупов», – говорилось в сообщении.

Видимо, имеется в виду неонацистская террористическая организация. Неизвестный написал, что у руководства школы есть 25 минут на обезвреживание.

В школу вызвали полицию и пожарных. Подозрительных предметов в учебном заведении не нашли, однако до конца дня школу взяли под охрану.

Официально эту информацию пока не прокомментировали.