В аварии в Шацке пострадали двое детей

В Шацком районе 19 августа водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России

Авария произошла примерно в 03:10 на 16-ом километре автодороги Шацк-Касимов. Автомобилем «Рено Логан» управлял 42-летний житель Нижнего Новгорода. В результате происшествия он, его пассажиры в возрасте 42-х, 11-ти и 10-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что всем пострадавшим оказали медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.