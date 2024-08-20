Вторник, 20 августа, 2024

В аварии в Шацке пострадали двое детей

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/gibdd062

В Шацком районе 19 августа водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России

Авария произошла примерно в 03:10 на 16-ом километре автодороги Шацк-Касимов. Автомобилем «Рено Логан» управлял 42-летний житель Нижнего Новгорода. В результате происшествия он, его пассажиры в возрасте 42-х, 11-ти и 10-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что всем пострадавшим оказали медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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