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В аварии под Костромой погиб водитель, пострадали женщина с ребенком

Фото: ГУ МЧС по Костромской области

В результате ДТП на автодороге Кострома — Красное на Волге возле деревни Поддубное погиб водитель, пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщает группа «Спасатели Костромы».

Авария случилась днём в субботу, 31 июля. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, врезался в автобус.

Мужчина, управлявший легковушкой, погиб на месте. Находившиеся в салоне женщина и 4-летний ребёнок получили травмы. Из покорёженного автомобиля пострадавших деблокировали спасатели.

Водитель автобуса не пострадал.

— На месте ДТП работали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона, ПСС, ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи. — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области.

В аварии под Костромой погиб водитель, пострадали женщина с ребенком
В аварии под Костромой погиб водитель, пострадали женщина с ребенком
ДТП под Костромой. Фото: vk.com/clubrescuer44
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