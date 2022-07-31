В аварии под Костромой погиб водитель, пострадали женщина с ребенком

В результате ДТП на автодороге Кострома — Красное на Волге возле деревни Поддубное погиб водитель, пострадали женщина с ребенком. Об этом сообщает группа «Спасатели Костромы».

Авария случилась днём в субботу, 31 июля. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, врезался в автобус.

Мужчина, управлявший легковушкой, погиб на месте. Находившиеся в салоне женщина и 4-летний ребёнок получили травмы. Из покорёженного автомобиля пострадавших деблокировали спасатели.

Водитель автобуса не пострадал.

— На месте ДТП работали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона, ПСС, ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи. — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области.