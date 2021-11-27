В Астрахани задержали посетителей кафе, избивших двух девушек ногами

В Астрахани правоохранители задержали всех участников конфликта в одном из кафе города, где мужчины избили двух девушек, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, инцидент случился ещё 16 ноября. Молодой человек запрокинул ноги на обеденный стол, после чего получил замечание от одной из посетительниц. Сделанное замечание привело мужчину в ярость: он набросился на девушек и начал избивать их, в том числе ногами. ЧП попало на видео.

Правоохранители установили, что в драке участвовали два человека. При задержании они оказывали сопротивление, поэтому полиция применяла силу и спецсредства. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По данным РЕН ТВ, незадолго до происшествия подозреваемые напали на ещё одного посетителя кафе на втором этаже здания.