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Пятница, 26 ноября, 2021
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В Астрахани посетитель кафе избил двух девушек за сделанное ему замечание

Александр Ильин

В Ленинском районе Астрахани 26-летний молодой человек вместе со своими приятелями набросился на двух посетительниц кафе из-за того, что те сделали ему замечание: парень бесцеремонно закинул ноги на стол. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает «Комсомольская Правда».

Инцидент случился ещё 16 ноября. Молодые люди, возмутившись сделанным им замечанием, пустили в ход кулаки и начали избивать девушек. Судя по опубликованным кадрам, злоумышленники наносили удары по лицу и телу, а также таскали за волосы.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе областного МВД, на зачинщика избиения отделом дознания районной полиции заведено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). 

В настоящий момент подозреваемый арестован, личности других участников драки устанавливаются. 

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