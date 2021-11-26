В Астрахани посетитель кафе избил двух девушек за сделанное ему замечание

В Ленинском районе Астрахани 26-летний молодой человек вместе со своими приятелями набросился на двух посетительниц кафе из-за того, что те сделали ему замечание: парень бесцеремонно закинул ноги на стол. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает «Комсомольская Правда».

Инцидент случился ещё 16 ноября. Молодые люди, возмутившись сделанным им замечанием, пустили в ход кулаки и начали избивать девушек. Судя по опубликованным кадрам, злоумышленники наносили удары по лицу и телу, а также таскали за волосы.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе областного МВД, на зачинщика избиения отделом дознания районной полиции заведено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

В настоящий момент подозреваемый арестован, личности других участников драки устанавливаются.