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Пятница, 1 октября, 2021
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В Астрахани отремонтируют жуткую палату в больнице после поста в соцсетях

Никита Брыкин
В Астрахани отремонтируют жуткую палату в больнице после поста в соцсетях

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Министерство здравоохранения Астраханской области прокомментировало скандальную публикацию о больничной палате отделения № 3 в областной инфекционной больнице, пишет МК.

Ранее астраханцы опубликовали в Сети фотографию, на которой видна огромная дыра в стене, заклеенная скотчем. Пост вызвал недовольство у многих пользователей.

В ведомстве пояснили, что сейчас в отделении ведется капитальный ремонт.

«Осталось лишь несколько неотремонтированных боксов, однако совсем закрыть их невозможно из-за сложной эпидобстановки», – рассказали в министерстве.

Подчеркивается, что руководству медучреждения дали три дня на проведение ремонта в палате, обновление матрасов и постельного белья.

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