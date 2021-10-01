В Астрахани отремонтируют жуткую палату в больнице после поста в соцсетях

Министерство здравоохранения Астраханской области прокомментировало скандальную публикацию о больничной палате отделения № 3 в областной инфекционной больнице, пишет МК.

Ранее астраханцы опубликовали в Сети фотографию, на которой видна огромная дыра в стене, заклеенная скотчем. Пост вызвал недовольство у многих пользователей.

В ведомстве пояснили, что сейчас в отделении ведется капитальный ремонт.

«Осталось лишь несколько неотремонтированных боксов, однако совсем закрыть их невозможно из-за сложной эпидобстановки», – рассказали в министерстве.

Подчеркивается, что руководству медучреждения дали три дня на проведение ремонта в палате, обновление матрасов и постельного белья.