В Астрахани начали стремительно мелеть водоемы

Журналисты портала КаспийИнфо обратили внимание на стремительное обмеление некоторых водоемов в Астрахани.

В частности, зарос камышом и заболочен ерик Казачий в Ленинском районе, который продолжают использовать как мусорную свалку.

В региональной службе природопользования рассказали о планах уточнить границы судьбе в этом году, после чего предполагается начать очистку канала.

Авторы статьи отметили, что этим летом стало особенно заметно, как обмелела река Царев. Астраханцы жалуются на обмеление Стрелки около ЗАГСа.