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Среда, 16 июня, 2021
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В Астрахани бродячие собаки массово нападают на людей

Никита Брыкин
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За девять месяцев текущего года зафиксировано более двух тысяч случаев нападения безнадзорных собак на жителей Астрахани, пишет портал МК.

Сообщается, что примерно треть случаев приходится на атаки бродячих животных на детей.

После ряда обращения астраханцев в правоохранительные органы начались проверки. Выяснилось, что виновным в халатности при отлове и содержании бездомных собак признали бывшего начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Город Астрахань».

Как стало известно, чиновника оштрафовали на сто тысяч рублей.

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