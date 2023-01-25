В арсенале психолога Рязанского кардиодиспансера появился уникальный реабилитационный комплекс

Рязанский кардиодиспансер получил новое оборудование для укрепления нервной системы. Комплекс приобретён по программе развития реабилитации, – сообщает минздрав Рязанской области.

Стационарным этапом системы восстановления в медучреждении руководит завотделением медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями Анна Андреева.

В команду теперь входит клинический психолог. В его арсенале – программно-аппаратный резонансный акустический реабилитационный комплекс, – рассказала Анна Андреева. С его помощью корректируется психосоматическое состояние человека, восстанавливается нервная система.

Анна Андреева: «Пациент находится в удобном кресле. Перед ним широкоформатный экран и наушники. Одновременно человек получает видео, аудио и световое воздействия. По результатам подбираются различные программы для решения той или иной психологической проблемы»

Как отметила завотделением, 30-минутный сеанс равен 8-часовому полноценному сну. Комплекс эффективен в борьбе со стрессом и для укрепления здоровья в целом.