В Архангельской области в ДТП пострадали шесть человек

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Накануне во второй половине дня на трассе «Долматово-Пудож» в Вельском районе произошла серьезная авария, пишет портал «КлубСМИ».

По предварительной версии, водитель внедорожника «Great Wall Hover» пошел на обгон впереди идущей фуры. В итоге он врезался во встречную «Kia Rio».

Известно, что пострадали женщина-водитель легкового автомобиля и четыре пассажира: двое несовершеннолетних и два пенсионера. Также травмы получала пассажирка внедорожника.

Пострадавших доставили в Вельскую ЦРБ. Подробности об их состоянии уточняется.