В Архангельской области неизвестный сообщил о минировании школы

Пресс-служба управления ФСБ по Архангельской области рассказала об анонимном звонке о минировании учебного заведения, пишет Правда Севера.

В сообщении говорилось, что речь идет о школе № 2, расположенной в городе Котласе.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту поступившей информации. Вместе с администрацией учебного заведения они выполняют мероприятия по обеспечению безопасности населения.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов.