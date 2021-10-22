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Пятница, 22 октября, 2021
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В Архангельской области неизвестный сообщил о минировании школы

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Пресс-служба управления ФСБ по Архангельской области рассказала об анонимном звонке о минировании учебного заведения, пишет Правда Севера.

В сообщении говорилось, что речь идет о школе № 2, расположенной в городе Котласе.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту поступившей информации. Вместе с администрацией учебного заведения они выполняют мероприятия по обеспечению безопасности населения.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов.

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