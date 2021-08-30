В Архангельской области мужчина зверски убил ревнивую подругу

Стражи порядка задержали 38-летнего жителя поселка Вычегодский, который обвиняется в убийстве 38-летней женщины, пишет Беломорканал.

Инцидент произошел в конце августа. По предварительной версии, приятели были в гостях и распивали спиртное. В какой-то момент парочка поругалась, поскольку, по мнению злоумышленника, его подруга необоснованно приревновала его.

В итоге мужчина разозлился и ударил потерпевшую кулаком по лицу. После этого он вывел жертву на улицу, толкнул ее с крыльца и избил руками и ногами по телу.

Убийца признался, что не желал смерти подруги и, поскольку был сильно пьян, не контролировал свои эмоции.