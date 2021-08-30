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Понедельник, 30 августа, 2021
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В Архангельской области мужчина зверски убил ревнивую подругу

Никита Брыкин
В Архангельской области мужчина зверски убил ревнивую подругу

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Стражи порядка задержали 38-летнего жителя поселка Вычегодский, который обвиняется в убийстве 38-летней женщины, пишет Беломорканал.

Инцидент произошел в конце августа. По предварительной версии, приятели были в гостях и распивали спиртное. В какой-то момент парочка поругалась, поскольку, по мнению злоумышленника, его подруга необоснованно приревновала его.

В итоге мужчина разозлился и ударил потерпевшую кулаком по лицу. После этого он вывел жертву на улицу, толкнул ее с крыльца и избил руками и ногами по телу.

Убийца признался, что не желал смерти подруги и, поскольку был сильно пьян, не контролировал свои эмоции.

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