В Архангельской области дочь убила отца из-за супа

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В Архангельской области дочь убила 70-летнего отца из-за супа. Тело пенсионера нашли 6 июня возле частного дома в поселке Савинский. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Под подозрение попала 36-летняя дочь погибшего. Против нее возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Во время допроса женщина призналась, что преступление она совершила из-за конфликта. Отец и дочь начали ссориться, потому что тот ел суп ложкой прямо из кастрюли. Сначала родственники начали ссориться на словах, а после женщина схватила нож и ударила им отца в спину.

Подозреваемая раскаивается в содеянном. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.