В Архангельской области депутат признался в пьяном вождении

Председатель собрания депутатов города Котлас Александр Степанов признался в пьяном вождении, пишет Коряжма-поиск.

Инцидент произошел вечером 10 октября. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль политика на улице Мелентьева. Медицинское освидетельствование подтвердило факт нетрезвой езды.

«Вчера, после окончания рабочего дня, был на дне рождения друга. Встреча была не без алкоголя. После окончания сел за руль своего автомобиля, в чем раскаиваюсь», – признался Степанов.

Парламентарий принес свои извинения и пообещал впредь отвечать за свои поступки. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

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