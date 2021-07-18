В Архангельске погибла глава клуба «Орден» при прыжке с парашютом

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В субботу, 17 июля, в Архангельске погибла руководитель военно-патриотического клуба «Орден» Светлана Власова. Трагедия произошла во время прыжка с парашютом. Об этом сообщает 29.ru.

Женщина вылетела из аэропорта Васьково, а сам прыжок выполняли в деревне Левковка, что недалеко от областного центра.

По словам близких, погибшая не раз прыгала с парашютом, а в тот день она планировала это сделать сразу два раза. Свидетели утверждают, что во время прыжка женщина воспользовалась запаской, которая полностью не раскрылась.

У Светланы Власовой осталось двое сыновей.