На нескольких улицах в Архангельске отключат воду и свет в разгар морозов, пишет Эхо Севера.

Сообщается, что причиной этому станут ремонтные работы на коммунальных сетях.

С девяти утра до четырех часов вечера водоснабжение будет отсутствовать на проспекте Ломоносова 52, 257, 259, 261, 265/1, 271. Такая же ситуация будет наблюдаться на улицах Шубина 7/1, 9, 20, а также Вологодская 17/1.

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С восьми утра до пяти часов вечера без света останутся жители улиц Первомайская: дома 14, 18, 18/1, 20/1, 24/1, 26, 26/1, 28, 28/1, Крупской: дома 1, 1а, 1б, 2-10, Суханова: дома 16-25, Линейная: дома 16-27, Заполярная: 1, 1б, 1в, 3-7, 9, 10, Полевая: 14, 16, а также в переулке Красный: дома 1-7, 9, 11, и на Ленинградском проспекте 81.